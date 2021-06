RIVM: 1596 nieuwe besmettingen, laagste aantal sinds 16 september

Minder dan 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 998 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1009), van wie 344 op de IC (gisteren: 351), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De laatste keer dat er minder dan 1000 covidpatiënten in het ziekenhuis lagen was op 11 oktober.