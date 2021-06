Twee schippers aangehouden met negen Albanezen op zeiljacht

Bij een controle van een zeiljacht bij Vrouwenpolder in Zeeland zijn negen illegale Albanezen aangetroffen, meldt de Koninklijke Marechaussee op Twitter. De schippers, een 44-jarige man uit Den Oever en een 58-jarige man uit Den Helder, zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel.

De Albanezen zijn allemaal meerderjarige mannen. Ze waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee spreekt tegen persbureau ANP van een "bijzondere vondst".

De mannen bevonden zich in de kajuit, waar de slaapvertrekken waren ingericht.

Vreemdelingentraject

De Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. Mensen met de Albanese nationaliteit mogen drie maanden in Nederland verblijven, op voorwaarde dat ze op een legale manier, met een paspoortcontrole zijn binnengekomen. Dat was hier niet het geval.