G7 wil minimumbelastingtarief van 15 procent voor bedrijven

De G7, de groep van zeven grote economieën, wil dat er wereldwijd een minimumbelastingtarief voor bedrijven komt van 15 procent. De ministers van Financiën van de G7 hebben daarover een akkoord bereikt op een bijeenkomst in Londen.

De Amerikaanse president Biden kwam onlangs met een voorstel voor een wereldwijde coördinatie van belastingtarieven. Daar is dit akkoord een uitwerking van. De G7 bestaat uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Rest van de wereld

Het plan is dat het minimumtarief verder besproken wordt op de G7-top van regeringsleiders die volgend weekend plaatsvindt. Om na de G7 ook de rest van de wereld erachter te krijgen moet het ook bij de G20-top later dit jaar erdoor komen. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar 36 landen lid van zijn, moet ermee akkoord gaan.

Als er zo'n wereldwijd tarief komt wordt het voor bedrijven veel moeilijker om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. Dat kan wereldwijd vele miljarden aan extra belastinginkomsten opleveren. "Na jaren van discussie hebben we een historisch akkoord bereikt om het wereldwijde belastingsysteem aan te passen aan het wereldwijde digitale tijdperk", zei de Britse minister van Financiën Sunak. De verwachting is dat door het plan techgiganten als Facebook en Google ook meer belasting moeten gaan betalen.

EU?

De G7-landen hebben zelf al allemaal een belastingtarief van 15 procent of meer voor bedrijven. Maar sommige EU-landen zitten daar nu onder, zoals Hongarije met 9 procent en Ierland en Cyprus met 12,5 procent. De Cypriotische minister van Financiën Petrides zei onlangs dat hij vindt dat belastingtarieven een individuele keuze van landen moet blijven. Het is dus nog de vraag of de EU het plan unaniem zal steunen.