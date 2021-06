Tientallen doden in Cambodja door giftige zelfgebrouwen rijstwijn

In Cambodja zijn bij verschillende incidenten meer dan dertig mensen overleden door het drinken van giftige rijstwijn. De slachtoffers vielen op drie verschillende plaatsen in een paar weken tijd, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Bij het laatste incident kwamen zeven vrouwen om. Bijna honderd mensen werden met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Ruim een week geleden kwamen twaalf mensen om die rijstwijn hadden gedronken bij een begrafenis. En kort daarvoor vielen, ook bij een uitvaart, eveneens twaalf doden.

Er zijn vijftien mensen gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze de wijn hebben gemaakt of verkocht. Daarop staan in Cambodja gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar.

Methanol

Zelf rijstwijn brouwen is populair in Cambodja, een van de armste landen van Azië. De drank wordt vaak in kleine hoeveelheden gestookt op het platteland en veel gedronken bij bruiloften, uitvaarten en festivals. Als de alcohol niet goed wordt gedestilleerd, komt er methanol vrij. Dat is lastig op te merken omdat de stof geur- en smaakloos is.

Methanol is erg giftig. Het is een grondstof in de chemische industrie. Van kleinere hoeveelheden methanol kan je blind worden, een hoeveelheid van 25 gram geldt als dodelijk.