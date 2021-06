Australische media beboet voor berichtgeving over misbruikzaak kardinaal Pell

Twaalf Australische media hebben van de rechter in dat land boetes gekregen omdat ze hebben bericht over de strafzaak tegen kardinaal George Pell. Die stond in 2018 terecht voor seksueel misbruik van koorknapen midden jaren negentig van de vorige eeuw. De media-organisaties moeten bedragen betalen variërend van ruim 600 euro tot meer dan 280.000 euro.

Pell was destijds naaste adviseur van paus Franciscus en de derde man in het Vaticaan. Hij was de hoogstgeplaatste functionaris van de Rooms-Katholieke Kerk die van misbruik werd verdacht.

Om te garanderen dat Pell een eerlijk proces zou krijgen, dat niet beïnvloed zou worden door de publieke opinie, bepaalde de Australische rechter dat media niet over het proces en de uitkomst ervan mochten berichten. Zo'n gag order is in landen met een op het Britse recht gebaseerd juridisch stelsel niet ongebruikelijk.

'Censuur'

Toen Pell in december 2018 schuldig werd bevonden, plaatste dat de media in Australië in een lastige positie. De zaak trok wereldwijd veel aandacht, alle internationale nieuwsorganisaties berichtten erover, maar dat was de media in Australië verboden.

Geen enkele Australische nieuwsorganisatie durfde het aan om rechtstreeks over het proces en het vonnis tegen Pell te berichten. Sommige meldden wel dat ze niet in staat waren te berichten over een proces tegen een hooggeplaatst figuur. Daarbij werd in enkele gevallen verwezen naar publicaties in buitenlandse media.

De grootste krant in Melbourne kwam uit met een zwarte voorpagina, met daarop in witte letters het woord 'CENSUUR'. Daaronder stond: "De wereld leest een belangrijk verhaal. De Herald Sun mag de details niet publiceren. Maar vertrouw ons, het verhaal is het waard om gelezen te worden".