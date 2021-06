Organisator jaarlijkse Tiananmen-herdenking in Hongkong opgepakt

Een van de mensen die in Hongkong de jaarlijkse herdenking organiseren van het studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989, is gearresteerd. Volgens mede-activisten werd Chow Hang Tung vanochtend vroeg opgepakt door de politie.

Eén van hen zegt tegen persbureau Reuters dat de autoriteiten met haar arrestatie anderen willen ontmoedigen het verboden studentenprotest te herdenken. Het is vandaag 32 jaar geleden dat demonstranten op het Tiananmen-plein in Peking met tanks en geweerschoten bloedig uiteen werden geslagen. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van een een paar honderd tot vele duizenden.

In tegenstelling tot in China zelf was het herdenken van de gebeurtenissen in 1989 in Hongkong wel toegestaan. Tot vorig jaar, toen het volgens de autoriteiten vanwege corona niet door kon gaan. Ook dit jaar is de herdenking in Hongkong verboden, officieel nog altijd vanwege corona maar het virus vormt daar op dit moment nauwelijks een probleem. Daarom wordt vermoed dat China achter het verbod zit.

Kaarsen

De autoriteiten van Hongkong zetten vandaag naar verwachting duizenden politieagenten in om te voorkomen dat het studentenprotest in Peking toch wordt herdacht. Vorig jaar negeerden duizenden mensen het verbod. Ze staken op verschillende plekken in de stad kaarsen op.

De vanochtend opgepakte Chow Hang Tung maakt deel uit van een organisatie die behalve de jaarlijkse herdenking ook een museum heeft opgezet over de bloedige Tiananmen-protesten. Dat museum was deze week dicht, officieel vanwege een vergunningskwestie.

Chow zei eerder tegen internationale media dat ze er al van uitging dat ze 'op enig moment' zou worden gearresteerd voor haar activisme. Ze riep de afgelopen weken de inwoners van Hongkong op, ondanks het verbod, de studentenprotesten toch in kleine kring te herdenken, door 'waar dan ook' een kaars aan te steken.