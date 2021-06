Onderzoeksraad waarschuwt luchtvaartbedrijven om in gebruik nemen vliegtuigen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze alert moeten zijn als ze hun vliegtuigen weer in gebruik nemen. Door de coronacrisis zijn veel vliegtuigen een tijd niet gebruikt, maar de verwachting is dat veel toestellen de komende tijd weer van stal worden gehaald.

De raad komt met de waarschuwing na twee "ernstige incidenten" met vliegtuigen die enige tijd niet waren gebruikt vanwege de pandemie. Een toestel van Transavia en een ander vliegtuig van TUI Fly ondervonden direct na de start problemen met de snelheids- en hoogtemeters.

Leidingen onjuist aangesloten

Volgens de raad was bij één van de genoemde voorvallen een afdekking niet verwijderd, in een ander geval waren enkele leidingen onjuist aangesloten.

"In beide gevallen leidde dit ertoe dat de piloten onjuiste hoogte- en snelheidsinformatie gepresenteerd kregen", zo meldt de OVV. Er was geen sprake van een gevaarlijke situatie, omdat de piloten voldoende zicht hadden.

"Vanwege de te verwachten toename van het aantal vluchten door versoepelingen van coronamaatregelen in binnen- en buitenland, worden de komende maanden veel vliegtuigen weer vliegklaar gemaakt", schrijft voorzitter Dijsselbloem van de onderzoeksraad in de brief aan luchtvaartmaatschappijen waarin hij oproept om alert te zijn.