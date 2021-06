Denemarken wil asielzoekers buiten Europa gaan opvangen

Het Deense parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt asielzoekers buiten Europa op te vangen. Denemarken zegt dat het al gesprekken voert met meerdere niet-Europese landen waar asielzoekerscentra ingericht kunnen worden.

Het is nog onduidelijk om welke landen het gaat, maar in Deense media worden onder meer Egypte, Eritrea en Ethiopië genoemd als locaties. In april liet de regering weten dicht bij een overeenkomst te zijn met Rwanda.

Het EU-land voert al een streng asielbeleid en scherpt dat met deze nieuwe wet verder aan. Migranten die zich melden aan de grens kunnen straks naar een locatie buiten Europa worden gevlogen. Als hun asielaanvraag daar wordt goedgekeurd, krijgen ze het recht om in dat gastland te blijven, maar een verblijf in Denemarken behoort niet tot de mogelijkheden.

Voorstanders van het plan hopen dat de wet bijdraagt aan het verder afremmen van migratie. "Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd", zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. "Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken."

'Krankzinnig en absurd'

De Europese Commissie reageert bezorgd. "Deze wet is niet mogelijk binnen de bestaande EU-regels," zegt een woordvoerder. "Het recht op een asielaanvraag is fundamenteel in de EU. Het verwerken van asielverzoeken buiten de EU roept fundamentele vragen op over zowel toegang tot asielprocedures als het recht op bescherming voor vluchtelingen."

Ook internationale organisaties laten zich kritisch uit over de wet. Een hoge functionaris van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vreest voor een domino-effect. Ook andere Europese landen zouden met dergelijke wetgeving kunnen komen.

"Dit is krankzinnig en absurd", zegt vluchtelingenorganisatie Refugees Welcome tegen persbureau AP. "Denemarken wil gewoon van vluchtelingen af."