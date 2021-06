Rechtbank: kinderopvang Accrete nalatig bij dood meisje (4), moet boete betalen

Kinderopvangorganisatie Accrete is nalatig geweest in de zaak rondom de dood van een 4-jarig meisje in Steenwijk. Het meisje bezweek vorig jaar aan haar verwondingen nadat twee zware branddeuren op haar waren gevallen. De stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete moet 15.000 euro boete betalen, heeft de rechtbank in Zwolle vandaag bepaald.

Het ongeval vond plaats op 16 maart 2020, de eerste dag van de lockdown op scholen en in kinderopvangcentra. Kindcentrum Bernhard in Steenwijk had toen maar een paar kinderen over de vloer, omdat alleen ouders met cruciale beroepen hun kinderen daar konden onderbrengen.

In het gebouw waar de opvang is gevestigd waren werkzaamheden bezig. Het 4-jarige meisje speelde met haar broertje verstoppertje op de gang. Daar stonden twee brandwerende deuren die moesten worden ingekort en schuin tegen een muur waren gezet, met een pvc-strip eronder om te voorkomen dat ze zouden wegglijden.

Desondanks vielen de deuren, die er al zeker twee maanden stonden, op het meisje. Ze werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, waar ze later op de dag overleed aan de gevolgen van zwaar hersenletsel.

'Voorzienbaar gevaar'

De deuren hadden zo snel mogelijk teruggeplaatst moeten worden, alleen al vanwege de brandveiligheid, vindt de rechtbank. "Het potentiële gevaar van die deuren blijkt ook uit verklaringen van medewerkers die vooraf deze onveilige situatie aangekaart hadden", zei de voorzitter. Omdat de stichting niets deed om dit voorzienbare gevaar weg te nemen, is deze volgens de rechtbank nalatig geweest.

Het Openbaar Ministerie had een boete van 25.000 euro geëist. De boete is iets lager, omdat de stichting volgens de rechtbank verder de veiligheid wel op orde heeft.

Niet in hoger beroep

De stichting gaat niet in hoger beroep "uit respect naar de ouders", laat advocaat van de stichting Mariska Pekkeriet weten. De raadsvrouw verzocht eerder om vrijspraak.

De ouders van het slachtoffer deden aangifte omdat ze wilden dat iemand de verantwoordelijkheid nam voor het ongeval. Volgens de rechtbank doet de boete niets tegen het onbeschrijflijke leed dat onder meer de ouders is aangedaan, maar geldt het wel als waarschuwing voor andere stichtingen dat de veiligheid van kinderen de hoogste prioriteit moet hebben. De NOS heeft de advocaat van de ouders om een reactie gevraagd.

Vorig jaar werd met een lange erehaag van familie, klasgenootjes, vrienden en bekenden afscheid genomen van het 4-jarige meisje. Een lint van roze ballonnen begeleidde de rouwstoet van Steenwijk door de stad naar het uitvaartcentrum in Meppel, meldde RTV Oost toen.