Lagere straf in hoger beroep voor Amerikaan die 12-jarige meisje meelokte

Een 51-jarige Amerikaan die een 12-jarig meisje misbruikte in een hotelkamer in Rotterdam, hoeft niet meer terug de cel in. In hoger beroep legde de rechter hem twintig maanden celstraf op, waarvan tien onvoorwaardelijk. Die straf heeft de man al uitgezeten in voorarrest.

Hoewel het gerechtshof in Den Haag bewezen achtte dat de man het meisje heeft misbruikt en "ernstig inbreuk heeft gemaakt op haar ongestoorde seksuele ontwikkeling", valt de straf lager uit dan de dertig maanden cel die de rechtbank in Rotterdam vorig jaar juli oplegde.

De rechter zei bij de bepaling van de straf rekening te hebben gehouden met vergelijkbare zaken en met de gezondheid van de Amerikaan. Hij heeft acute leukemie en niet lang meer te leven. Vorig jaar keerde hij met toestemming van de rechter terug naar de Verenigde Staten, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Verliefd

De Amerikaan lokte het meisje in juni 2019 naar een hotel in Rotterdam, nadat hij contact met haar had gelegd via een online spel. Ze brachten twee dagen door in het hotel voordat de politie het meisje opspoorde.

James B. heeft altijd ontkend het meisje te hebben ontvoerd en misbruikt. Ze zou vrijwillig zijn meegegaan en ze zouden geen seks hebben gehad.

Voor het hof staat dat wel vast. De verdachte zou het 12-jarige meisje, van wie de vader recent was overleden, zo bespeeld hebben dat ze verliefd op hem was geworden. Ook is er dna-bewijs gevonden.