'Jeugd had geen enkele prioriteit in coronabeleid'

Nederland geeft een "uniek negatief voorbeeld" als het gaat om onderwijs voor kinderen tijdens de coronapandemie. Kinderen zijn bij het sluiten van de scholen als middel gebruikt om de ouders thuis te houden. De jeugd heeft geen enkele prioriteit in het Nederlands coronabeleid, concludeert KidsRights.

De kinderrechtenorganisatie brengt jaarlijks een rapport uit over de naleving van kinderrechten wereldwijd. Over het algemeen doet Nederland het goed. Het staat op de vijfde plek van een ranglijst met 182 landen.

Maar een speciaal rapport bij de editie van dit jaar over de impact van de coronapandemie geeft een ander beeld. KidsRights verwacht dat Nederland in toekomstige ranglijsten "flink" gaat zakken door de gevolgen van het "nalatige" coronabeleid voor kinderen.

Gevolgen

Het sluiten van scholen leidde in Nederland niet alleen tot een leerachterstand, het had ook een negatieve impact op de geestelijke gezondheid van kinderen. De Kindertelefoon telde recent gemiddeld 1500 telefoontjes per dag over huiselijk geweld, depressies, zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten. Dat aantal is verdubbeld ten opzicht van vorig jaar. Het Amsterdam UMC kreeg 50 procent meer kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen.

Dat het ook anders kan, blijkt volgens KidsRights uit de situatie in België. Dat heeft er alles aan gedaan om de scholen tijdens de tweede lockdown open te houden. De corona-gerelateerde problematiek is onder de Belgische jeugd daardoor lager gebleven, aldus Kidsrights.

Internationaal

Wereldwijd kregen 1,5 miljard kinderen en jongeren tijdens de pandemie geen onderwijs meer. 168 miljoen kinderen kregen bijna een heel jaar lang geen onderwijs.

370 miljoen kinderen kregen geen schoolmaaltijden meer, wat ernstige gevolgen kan hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid. 80 miljoen zuigelingen ontvingen geen vaccinatie tegen zieken als bijvoorbeeld malaria, polio of mazelen. Ouders van 142 miljoen kinderen zakten door inkomensverlies weg in armoede.

Positieve voorbeelden zijn er ook. In Bangladesh hebben veel gezinnen geen computer of internet. Het land zendt daarom al vanaf het begin van de pandemie thuisonderwijs uit op de nationale televisie.

Het continent Afrika krijgt als geheel een compliment, omdat daar het belang van het kind bij alle besluiten voorop wordt gesteld.