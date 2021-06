Kinderen in VS openen vuur op politie met AK-47

Een inbraak door twee weggelopen kinderen is in de Amerikaanse staat Florida uitgelopen op een schietpartij met agenten. Het meisje van 14 en de jongen van 12 hadden een AK-47, een pistool, een geweer en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen in de woning.

De county sheriff was verbijsterd door het geweld. "Niemand van ons komt naar zijn werk om iemand neer te schieten en we verwachten al helemaal niet dat we in een vuurgevecht komen met een 14- en een 12-jarige."

De kinderen waren weggelopen uit een tehuis in Enterprise. Nadat ze in die stad bij Orlando hadden ingebroken in een woning waarschuwden buren die glasgerinkel hadden gehoord de politie.

Neergeschoten

Toen agenten arriveerden, openden de twee het vuur. De politie omsingelde het huis en probeerde te onderhandelen, bijvoorbeeld door hen een mobiele telefoon toe te werpen. Dat mislukte.

Omdat de twee bleven vuren, schoten de agenten uiteindelijk ook terug. Daarbij werd het meisje neergeschoten en ontwapend, de jongen gaf zich daarna over. Het meisje ligt na een operatie in stabiele toestand in het ziekenhuis. Er raakten geen agenten gewond.

Volgens de county sheriff had het meisje een strafblad voor brandstichting op braakliggende terreinen. Hij grijpt het incident aan om te pleiten voor een betere behandeling voor jeugdige delinquenten, die volgens hem 'opgehokt' worden in tehuizen in plaats van dat ze een behandeling krijgen.

"Hoe we het nu doen werkt niet. Het werkt echt niet."