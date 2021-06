Twee doden bij verkeersongeluk Bloemendaal

Bij een aanrijding op de Zeeweg bij Bloemendaal zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht. Vermoedelijk is een motor of bromfiets in botsing gekomen met een auto.

Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar voor twee slachtoffers kwam de hulp te laat. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.