Almere legt straat van gerecycled plastic aan

De gemeente Almere is een van de eerste plaatsen met een plastic weg. Eerder zijn al wel testwegen aangelegd in Giethoorn, Zwolle en Mexico-Stad. De constructie wordt voorlopig alleen nog gebruikt op plekken waar geen sprake is van groot en zwaar verkeer.

"Gerecycled plastic is duurzaam en het is een mooi systeem vanwege het stukje waterberging. We hebben vaker last van wateroverlast en daarom hebben we gekozen voor deze oplossing", vertelt Ilse Kuipers namens de gemeente aan Omroep Flevoland.

Of Almere er vol mee komt te liggen, is nog de vraag. "We gaan eerst kijken hoe deze pilot uitpakt. We zijn nog bezig met het onderzoeken van een andere pilot met een fietspad, maar we willen eerst deze resultaten afwachten."

De aanleg van de weg aan de Middenhof is nog niet klaar. Volgende week volgen ook plastic parkeerplaatsen.