Vanaf volgende week meer overlast door eikenprocessierups

Door het warme weer van de afgelopen dagen rukt de eikenprocessierups versneld op. Uit een inventarisatie van het Kenniscentrum Eikenprocessierups blijkt dat zo'n 15 procent van de rupsen het vierde larvenstadium heeft bereikt. Daarin ontwikkelen ze de beruchte brandharen die bij mensen kunnen leiden tot gezondheidsklachten, zoals jeuk, koorts en duizeligheid.

De eerste nesten van de eikenprocessierups zijn vanaf volgende week te zien, verwacht het Kenniscentrum. De piek van de problemen wordt in juli verwacht. Meestal is de grootste overlast in juni, maar de warmte van eind maart en de koude weken daarna hebben geleid tot een grotere spreiding in de ontwikkeling van de rupsen.

Gemeenten en provincies zijn in deze maanden druk met de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat gebeurt met biologische bestrijdingsmiddelen of door nesten met een soort grote stofzuiger weg te zuigen. Ook wordt steeds vaker geprobeerd de rups te bestrijden met natuurlijke vijanden. Dat kan door het ophangen van mezenkastjes of door sluipvliegen en sluipwespen in te zetten.

Alert

Het Kenniscentrum wijst gemeenten en provincies erop dat ze ook dit jaar alert moeten zijn: "Het idee zou kunnen ontstaan dat het allemaal meevalt, doordat er op dit moment van het jaar nog geen nesten zijn. Maar dat is nog te vroeg om te zeggen. Pas de komende weken gaan de nesten ontstaan, dus dan wordt pas zichtbaar hoe groot de eventuele plaagdruk kan zijn."