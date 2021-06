Presentator Herman Stok (Top of Flop) op 93-jarige leeftijd overleden

De Rotterdamse presentator Herman Stok is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een familielid van hem bekendgemaakt op Facebook.

Stok had al enige tijd gezondheidsproblemen, en zei vorige maand in De Telegraaf niet te weten of behandeling voor kwaadaardige plekjes op zijn ingewanden nog mogelijk was. "Ik ben op alles voorbereid", zei hij toen.

De presentator stond aan de wieg van diverse jongerenprogramma's op radio en televisie. Zo was hij in 1961 de eerste met een muziekprogramma voor jongeren op de televisie, het VARA-programma Top of Flop, dat werd uitgezonden tot 1965.

In het programma werden recent uitgebrachte liedjes door een jury beoordeeld. Als de jury positief was, rinkelde Stok met een bel, maar als de jury het niks vond werden de artiesten afgeblazen met een knijptoeter.

De vaak erg behoudende juryleden waren niet zo gecharmeerd van langharige jongens als The Beatles, die dan ook met hun single I want to hold your hand de knijptoeter te horen kregen. "The Beatles met hun lange haar doen me wat aan Urker visvrouwen denken", was een van de commentaren.