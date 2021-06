CDA bekijkt of Sywert van Lienden na mondkapjesdeal lid kan blijven

Bij het bestuur van het CDA is kort geleden een verzoek van een lid binnengekomen om opiniemaker en ondernemer Sywert van Lienden te royeren. Dat bevestigt de partij na een bericht van RTL Nieuws. Van Lienden is in opspraak vanwege de omstreden mondkapjesdeal die hij sloot met het ministerie van VWS.

Van Lienden hield aan de import van die mondkapjes uit China 9 miljoen euro over, terwijl hij steeds deed voorkomen dat hij handelde uit maatschappelijke betrokkenheid en er geen cent aan verdiende.

Commissie

Een woordvoerder van CDA zegt dat er een verzoek ligt om Van Lienden zijn CDA-lidmaatschap te ontnemen. Daar zal zorgvuldig naar gekeken worden. Het CDA kent een speciale Integriteits- en Royementscommissie, die advies uitbrengt aan het bestuur. Dat moet uiteindelijk een beslissing nemen. Als er besloten wordt tot royement, kan de betrokkene in beroep.

De statuten van de partij zeggen dat een CDA-lid "betrokken, onkreukbaar, moedig, communicatief, transparant, bezonnen en respectvol" moet zijn. Van Lienden is al een tijd lid en schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de partij.