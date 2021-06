ING moet blokkade rekening Viruswaarheid tijdelijk opheffen

Actiegroep Viruswaarheid moet in ieder geval de komende vier maanden weer gebruik kunnen maken van een zakelijke rekening bij ING. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten in een kort geding dat voorman Willem Engel tegen de bank had aangespannen.

In februari werd de rekening geblokkeerd door ING. Totdat Viruswaarheid een andere bank heeft gevonden, kan het gebruik blijven maken van de rekening van ING, omdat de gevolgen voor de actiegroep anders te groot zijn, zegt de rechter. Zo kan Viruswaarheid op dit moment bijvoorbeeld niet de facturen van hun advocaten betalen.

Uit het vonnis blijkt waarom ING besloot over te gaan tot het bevriezen van de rekening. Viruswaarheid gebruikte vanaf begin vorig jaar een rekening van de stichting DancaMundo van Willem Engel, bedoeld om dansreizen naar het buitenland te organiseren, om donaties te ontvangen. In de zomer van 2020 wilde Engel de rekening van DancaMundo over laten zetten op naam van de inmiddels opgerichte stichting Viruswaarheid.

Daarop startte ING een klantonderzoek. Engel moest onder meer een vragenlijst invullen. Intussen stuitte ING onder meer op een overboeking van 50.000 euro van de rekening van DancaMundo naar een rekening in Spanje. Volgens ING werd dat bedrag, bestaande uit donaties van Viruswaarheid-sympathisanten, gebruikt om privé een stuk grond in Spanje aan te kopen.

Leningsovereenkomst

Engel zegt dat er sprake was van een leningsovereenkomst met garantstelling. De lening is inmiddels terugbetaald. Engel zou voor die constructie gekozen hebben omdat ING en andere banken de aankoop niet wilden financieren. Hij had het bedrag snel nodig, omdat hij anders een boete had moeten betalen, was zijn verweer bij de rechter. Later fuseerde Engel de stichtingen DancaMundo en Viruswaarheid en werd de rekening gekoppeld aan Viruswaarheid. Intussen liep het klantonderzoek door.

ING liet Engel in november weten Viruswaarheid per 27 februari niet meer als klant te willen, onder meer omdat DancaMundo in eerste instantie werd gebruikt om donaties van Viruswaarheid te ontvangen. Met de lening waren daarnaast donaties besteed "aan een ander doeleinde dan waarvoor deze zijn bedoeld". Ook was de leningsovereenkomst niet verstrekt. Daarom zei ING tegen Engel "dat zij het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid.nl is verloren en vanwege bovengenoemde redenen het cliëntenonderzoek niet succesvol kan afronden."

Deelname aan betalingsverkeer

Volgens de rechter riep de handelwijze van Engel zeker vragen op, maar waren er "geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen". Ook bestond de indruk dat ING niets te maken wilde hebben met Viruswaarheid: "Maar dat betekent niet dat zij Viruswaarheid haar activiteiten onmogelijk mag maken doordat zij niet over de gelden op haar bankrekening kan beschikken."

Viruswaarheid heeft geprobeerd bij andere banken een zakelijke rekening te openen, maar die aanvragen zijn afgewezen of lopen nog. "Dit betekent dat de opzegging grote gevolgen heeft voor Viruswaarheid.nl, nu zij thans niet meer op normale wijze kan deelnemen aan het betalingsverkeer. Zo is het voor Viruswaarheid.nl bijvoorbeeld niet mogelijk om openstaande facturen te voldoen."

Het belang van Viruswaarheid om de rekening in ieder geval tijdelijk voort te kunnen zetten, weegt volgens de rechter daarom zwaarder dan het belang van ING.