'Criminelen uit Rusland achter cyberaanval op grote vleesverwerker'

Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de cyberaanval op het Braziliaanse bedrijf JBS, de grootste vleesverwerker van de wereld. Dat heeft JBS laten weten aan de Amerikaanse regering, zei Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre.

JBS deelde in een gesprek mee dat er losgeld is geëist door een bende die mogelijk opereert vanuit Rusland, aldus Jean-Pierre. De VS heeft inmiddels contact gezocht met de Russische regering over de kwestie. Daarbij is volgens de Witte Huis-woordvoerder de boodschap overgedragen dat "degelijke landen geen ransomware-criminelen huisvesten". De FBI is op de zaak gezet.

Werk ligt stil

Door de hackaanval, die zondag startte en zich volgens JBS richtte op de Amerikaanse computerservers, ligt het werk in JBS-vestigingen in verscheidene landen stil. Vooral fabrieken in Noord-Amerika en Australië zijn getroffen.

JBS zegt in de recentste persverklaring wel te verwachten de meeste fabrieken vandaag weer te kunnen openen. Er is "significante vooruitgang" geboekt bij het oplossen van de problemen, aldus het bedrijf.

JBS heeft ook vestigingen in Europa, maar het is niet duidelijk of ook die door de hackers zijn stilgelegd. Een dochterbedrijf in Nederland, loempiafabriek Moy Park, is in elk geval niet getroffen, heeft een woordvoerder gezegd.

Colonial Pipeline-hack

De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse olietransportbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack, drie weken geleden, moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.

Volgens persbureau Bloomberg betaalde Colonial Pipeline zo'n 4 miljoen euro aan de hackers om weer bij de systemen te kunnen.