Nederlandse Europarlementariërs willen niet naar Straatsburg voor vaccinatie

De Franse overheid biedt alle Europarlementariërs en hun medewerkers een coronavaccinatie aan als ze volgende week in Straatsburg komen vergaderen. Dat aanbod zong al rond en wordt nu bevestigd in een brief aan Europarlementariërs, die in handen is van de NOS. Nederlandse Europarlementariërs zeggen er geen gebruik van te willen maken.

Normaal gesproken vergaderen de Europarlementariërs daar twaalf keer per jaar, maar in verband met corona zijn ze nu al meer dan een jaar niet in Frankrijk geweest voor hun vergaderingen. Dat is zeer tegen de zin van president Macron, die al een tijd aandringt dat het parlement weer in Straatburg gaat vergaderen.

Donderdag besluiten de voorzitters van de Europese fracties formeel nog of de vergadering volgende week in Frankrijk doorgaat, maar daar ziet het wel naar uit.

Nog niet aan de beurt

Sinds gisteren kunnen alle leeftijdsgroepen zich in Frankrijk melden voor vaccinatie. De Europarlementariërs en hun medewerkers krijgen dus geen voorkeursbehandeling vergeleken met andere Fransen. Maar in België zouden de jonge medewerkers van de Europarlementariërs in veel gevallen nog niet aan de beurt zijn.