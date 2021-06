Drie jaar cel voor politieagent die informatie doorspeelde aan criminelen

Een politiemedewerker van het landelijke team Forensische Opsporing heeft drie jaar cel gekregen voor het lekken van informatie aan criminelen.

De brigadier uit Veenendaal deelde bijna een jaar lang informatie uit lopende politiedossiers met criminelen. Het gaat onder meer om informatie over een grote cocaïnewasserij in een manege in Nijeveen, meldt RTV Drenthe.

Hij raadpleegde het dossier terwijl hij niet aan dat onderzoek werkte en verstrekte onder meer gegevens over recente ontwikkelingen in het lopende onderzoek, zoals sporen die veiliggesteld waren, aangetroffen drugslabs en aangehouden verdachten.

Ook verstrekte de man tegen betaling kenteken- en adresgegevens uit politiesystemen.

De 33-jarige brigadier zei dat hij bedreigd werd en daarom de informatie uit politiedossiers deelde. De rechtbank vindt die verklaring ongeloofwaardig.

De rechters vinden zijn handelen uiterst kwalijk en noemen het "ondermijning van de rechtsstaat". De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.