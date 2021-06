'Akkoord tussen bonden en werkgevers over flexwerk'

Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant wordt in het akkoord flexwerk sterk beperkt. Zo zouden nulurencontracten verdwijnen en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren in plaats van 5,5 jaar nu. Ze hopen dat hun wensen uit dit akkoord terechtkomen in de plannen van een nieuw kabinet.

Zzp'ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen. Verdien je minder dan 35 euro bruto, dan moet een bedrijf je straks in loondienst nemen. Doet een bedrijf dat niet, dan moet het bij de Belastingdienst beargumenteren waarom er geen sprake is van loondienst, zegt de Volkskrant. En nulurencontracten zouden dus niet meer mogen, bedrijven moeten de zekerheid geven van een bepaald aantal uren.

Minder werk, minder betalen

Verder zouden werkgevers, als er tijdelijk minder werk is, hun werknemers tot 20 procent minder mogen laten werken en ook minder betalen. De werknemer houdt dan wel zijn volledige salaris, maar waar dat van betaald wordt is nog onduidelijk. Volgens de Volkskrant mogelijk uit de kas voor WW-uitkeringen of een door werkgevers te vullen fonds.

Het akkoord is het antwoord van de sociale partners op het advies van de commissie-Borstlap. Die commissie kwam vorig jaar met een reeks voorstellen van veranderingen op de arbeidsmarkt. Of de voorstellen van de bonden en werkgevers er ook komen hangt af van in hoeverre een nieuw kabinet ze wil overnemen.

Woordvoerders van zowel werkgeversorganisatie VNO-NCW als vakbond FNV willen tegenover de NOS het akkoord bevestigen noch ontkennen. "We hopen morgen met nadere mededelingen te komen."