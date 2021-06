Politie pakt netwerk van stropers aan: 'Ze zien het als spannende hobby'

De politie in Limburg is na onderzoek meer te weten gekomen over een groot netwerk van stropers. De stropers nodigen elkaar uit om deel te nemen aan nachtelijke strooptochten in Zuid-Limburg, maar ook elders in het land. Ze zien dat zelf volgens de politie als een "uitdagende en spannende hobby". In het onderzoek werd ook een 29-jarige man uit Heerlen opgepakt.

De aanhouding was vanmorgen, schrijft 1Limburg. De politie sluit nieuwe onderzoeken niet uit. Op stropen staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.

Grootschalige wildstroperij

Politie en boa's kwamen in actie nadat vorig jaar opvallend veel meldingen waren binnengekomen van grootschalige wildstroperij in Zuid-Limburg. Daarbij werd vaak over net ingezaaide akkers gereden.

Voornamelijk reeën en hazen werden gedood en door onderzoek kon ook worden vastgesteld op welke dagen, tijdstippen en plekken dat gebeurde. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte.

Na de arrestatie heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij zijn een auto, een geweer, jachtkleding en vlees van reekalfjes uit de vriezer in beslag genomen.

Op gruwelijke wijze gedood

Volgens de politie worden de dieren vaak op gruwelijke wijze gedood. De stropers zetten geregeld hazewindhonden - die door hun lichaamsbouw erg geschikt zijn voor de jacht - in. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat mensen met 'de beste hond' het meeste aanzien hebben en vaker worden uitgenodigd om mee te doen aan strooptochten.

De dieren werden in de nacht met een felle lamp of andere apparatuur opgespoord, waarna de hazewindhonden uit voertuigen werden gelaten en het wild achtervolgden, vingen en doodden. "De vaak uitgeputte dieren (reeën en hazen) hadden geen schijn van kans", schrijft de politie.