OM: politiemedewerkster misbruikte politiesystemen ruim 1000 keer

Een 58-jarige medewerker van de politie wordt vervolgd omdat ze meer dan duizend keer informatie voor privé-doeleinden zou hebben opgezocht in politiesystemen. Vandaag zou het Openbaar Ministerie met een strafeis komen, maar de zaak is op verzoek van de advocaat van de verdachte uitgesteld.

De vrouw werkte op de administratie-afdeling van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Landelijke Eenheid. Volgens het OM had zij geheimhoudingsplicht en was ze niet bevoegd om informatie uit de computersystemen in te zien. Het OM legt haar daarom schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk ten laste.

Geen informatie naar criminelen

De advocaat van de verdachte maakte aan het begin van een zitting vandaag in de rechtbank in Utrecht duidelijk dat zijn cliënt geen vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, schrijft RTV Utrecht.

Ze zocht volgens hem onder meer naar informatie over haar ex-man, die haar had verlaten voor een andere vrouw en in het verleden geweld tegen haar zou hebben gebruikt. Ook zou ze informatie hebben gezocht over een man die een huis in de straat achter haar had gekocht.

Volgens de advocaat spelen geestelijke problemen van zijn cliënt een grote rol in deze zaak. Ze was in het verleden slachtoffer van huiselijk geweld en heeft al twee keer EMDR-therapie gehad. "Het is voor de strafbepaling van groot belang dat er inzicht komt in de psychosociale problematiek van de verdachte", betoogde hij. Hij vroeg de rechtbank daarom de zaak uit te stellen, in afwachting van verder onderzoek door de reclassering. De rechter stemde daarmee in.

Snakte naar relatie

Volgens de officier van justitie heeft de vrouw verklaard dat zij eenzaam was en snakte naar een stabiele relatie met een betrouwbare man. Iedere date die ze had, zou ze daarom door de politiesystemen hebben gehaald. De medewerkster wordt ontslagen.

Wanneer de zaak verdergaat, is niet bekend.