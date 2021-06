AstraZeneca-weigeraars kunnen binnen paar weken ander vaccin krijgen

Mensen tussen 60 en 65 jaar die nog niet zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kunnen binnen een paar weken alsnog worden ingeënt. Dat heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Ze kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken en ze krijgen dan Pfizer of Moderna.

Gisteren werd al bekend dat mensen uit deze groep een herkansing zouden krijgen. Een deel van de 60- tot 65-jarigen, die via de huisarts AstraZeneca konden krijgen, wilde dat middel niet omdat ze bang waren voor bijwerkingen. Het kabinet stelde zich toen op het standpunt dat mensen niet mochten kiezen waarmee ze worden geprikt.

Andere fase

Nu kunnen de betrokkenen dus een nieuwe afspraak maken, deze keer via de GGD. en ze krijgen dus een ander vaccin dan AstraZeneca. De Jonge zei dat we inmiddels in de fase zitten dat we in iedere leeftijdsgroep een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad willen bereiken.

Mensen tussen de 60 en 65 die al wel hun eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, komen niet voor een ander vaccin in aanmerking. Ze kunnen niet zomaar switchen tussen vaccins.

Ook andere 60-plussers die nog niet zijn geprikt, krijgen de komende tijd een herhaaloproep.

ANBO: goed nieuws

Ouderenbond ANBO vindt het goed nieuws dat 60- tot 65-jarigen die zich niet met AstraZeneca hebben laten prikken, alsnog een ander vaccin kunnen krijgen. De bond wijst erop dat binnen deze groep veel onrust was vanwege de (zeer) kleine kans op ernstige bijwerkingen bij AstraZeneca.

"Tegelijkertijd kan het besluit van De Jonge een belediging zijn voor ouderen die zich wél met AstraZeneca hebben laten vaccineren uit een gevoel van verantwoordelijkheid naar de samenleving", zegt de ANBO.