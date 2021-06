Investeringsfonds overheid keerde in eerste jaar aan vier bedrijven uit

Het vorig jaar opgerichte Invest-NL heeft in het eerste jaar aan vier bedrijven geld uitgeleend. Het nieuwe investeringsfonds van de overheid gaf een bedrag van 25 miljoen euro aan onder meer een kweker van insecten (voor een milieuvriendelijker variant van dierlijke eiwitten) en de ontwikkeling van precisiemeetapparatuur voor de chipindustrie. Het geld uit het fonds is bedoeld om de energietransitie aan te jagen en projecten te ondersteunen die private investeerders nog te riskant vinden.

Er is inmiddels 241 miljoen euro toegezegd, van de 1,7 miljard euro die het fonds via het rijk beschikbaar heeft.

Wouter Bos is de hoogste baas bij het investeringsfonds. Hij vindt vier bedrijven geen slechte score. "Het was ons eerste jaar, we moesten een boel mensen aannemen en tegelijk rekening houden met corona", zei Bos in het NOS Radio 1 Journaal.

Niet makkelijk geld geven

Hij wijst erop dat veel bedrijven niet in aanmerking komen voor geld uit het fonds. "Dat is de taak die we hebben gekregen van de overheid. We kunnen niet te makkelijk ons geld ergens in steken. We zijn streng, maar we nemen extreem veel risico. Het verhaal moet kloppen."

Er werken nu bijna 60 mensen bij Invest-NL. In totaal steunt het fonds inmiddels tien projecten. Daar zitten ook investeringsfondsen bij die het geld vervolgens weer aan bedrijven uitlenen. "Daar zitten mensen die de markt nog beter kennen dan wij", zegt Bos. "Dat geld komt bij honderden bedrijven terecht."

Volgens Bos trekt het aantal investeringen inmiddels aan. "De eerste vijf maanden van dit jaar hebben we net zo veel financieringen afgesloten als in heel 2020. We moesten op stoom komen en dat lijkt te lukken. Maar het heeft tijd nodig om een reputatie op te bouwen in de markt."