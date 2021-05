Jeugd wil wraak na getuigenissen van gruwelijke verkrachtingen in Tigray

Door de verkrachtingen zijn ook het aantal abortussen in dit ziekenhuis gestegen, vertellen de medici. Daarvoor is ook Letai, van nog maar 19 jaar oud, in het ziekenhuis. Een arts onderzoekt haar buik. Letai zegt zwanger te zijn van een Ethiopische soldaat die haar huis binnendrong en haar verkrachtte toen ze alleen thuis was. "Hoe kan ik dit kind dat ik in me draag nu als de mijne zien?"

De getuigenissen die naar buiten komen van seksueel geweld door mannen in uniform zijn talrijk en vertellen veelal hetzelfde verhaal; van troepen die dorpen innemen, blijven hangen na gevechten, huizen plunderen, oogsten verbranden en zich de vrouwen toe-eigenen. Maar het gaat verder, denkt verpleegster Mulu. "Ze willen ons Tigreeërs vernietigen."

Doelgericht

Dat zegt ook medisch directeur Gebreslassie. In dit ziekenhuis denken ze dat verkrachting doelgericht wordt ingezet om de vrouwen van Tigray te breken, als deel van de strategie van de strijders. "Dit is systematisch en is etnische zuivering." De slachtoffers wijzen Ethiopische, maar vooral Eritrese soldaten aan als daders.

Er was een langlopende oorlog tussen Ethiopië en Eritrea die werd uitgevochten in deze grensregio. De Ethiopische premier Abiy sloot drie jaar geleden vrede met Eritrea. Nu vechten de Eritrese troepen aan zijn zijde mee tegen de troepen van de rebellen uit Tigray van de TPLF. Volgens Gebreslassie zouden Eritrese troepen uit haat burgerslachtoffers maken omdat ze nog een appeltje te schillen hebben met Tigray. Hij noemt de Eritrese militairen ongedisciplineerd en allesvernietigend.

In het parlement erkende de Ethiopische premier Abiy onlangs dat er wandaden zijn gepleegd in Tigray en dat degenen die vrouwen hebben verkracht en andere oorlogsmisdaden hebben begaan, verantwoordelijk worden gehouden. Vorige week meldde de openbaar aanklager in Ethiopië dat er drie Ethiopische soldaten veroordeeld zijn voor verkrachting tijdens dit conflict en dat er nog 25 zijn aangeklaagd voor verkrachting en seksueel misbruik. Wat de straffen waren, werd niet bekend gemaakt.

En hoewel geweld, door alle partijen, wordt erkend, zegt de regering ook dat het aantal slachtoffers wordt overdreven. De getuigenissen zouden deels gefabriceerd zijn door de TPLF, om de bevolking en de internationale gemeenschap op hun hand te krijgen.