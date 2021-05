Vijf maanden cel voor voormalig hoofdofficier na seks met minderjarige

Een voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie is veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen. Tegen hem was een celstraf van elf maanden geëist.

De 48-jarige Vincent L. had in 2016 meerdere keren seks met een toen 16-jarige jongen, in ruil voor bier, chips, sigaretten en geld. De jongen had zichzelf aangeboden via een advertentie op een datingsite, waarbij hij zich voordeed als een 18-jarige.

"Hij heeft daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer", zegt de rechtbank over de officier. "Door zijn gedrag heeft hij ook het aanzien van het Openbaar Ministerie beschadigd."

De vader van het slachtoffer was naar de politie gestapt toen hij erachter was gekomen dat zijn zoon tegen betaling seksueel contact had met meerdere mannen.

L. werkte bij het functioneel parket in het arrondissement Amsterdam. Hij werd op 19 april 2017 aangehouden en is daarna ontslagen. Tien andere mannen die zijn opgepakt in deze zaak, stonden eerder al terecht. Zij kregen straffen variërend van een maand tot zeven weken cel.