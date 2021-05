CoronaMelder-app wordt belangrijker, maar merendeel negeert melding

Volgens de onderzoekers redeneren mensen na een melding vaak dat ze bijvoorbeeld maar lichte klachten hebben en daarom testen niet nodig achten. Voorlichting is hierin belangrijk, benadrukte Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit), die de evaluatie leidde.

Meer onbekenden zien

Het echte potentieel van de app, zo zeggen de onderzoekers, wordt pas duidelijk als Nederland uit de lockdown is. Simpel gesteld: we gaan er steeds meer op uit en zullen daarbij steeds vaker onbekenden tegenkomen. Daar kan de app een bijdrage aan leveren, redeneert men. En de verwachting is dat mensen dan sneller gaan testen, zei Carl Moons namens de begeleidingscommissie.

Vanuit deze commissie, die de overheid adviseert over het gebruik van technologie in de aanpak van de coronacrisis, klinkt ook de nadrukkelijke oproep om te zorgen voor meer communicatie. Dit moet doelgroepgericht gebeuren. Bijvoorbeeld bij jongeren, die de app minder gebruiken, maar juist wel steeds meer weer zullen samenkomen. Ron Rozendaal, directeur informatiebeleid bij VWS, gaf aan dat men hier ook mee bezig is, maar dat er nog wel wordt gekeken naar hoe dit slim kan.

Actief op 2,9 miljoen telefoons

De app wordt actief gebruikt op zo'n 2,9 miljoen telefoons. Daarbij wordt in het evaluatierapport opgemerkt dat een probleem met de Android-app, waardoor er korte tijd geen meldingen werden doorgegeven, ervoor heeft gezorgd dat het aantal actieve apps iets daalde.

De meeste mensen die de app hebben gedownload, deden dat begin oktober. In november kwam het aantal op 4 miljoen en sindsdien hebben nog eens zo'n 900.000 mensen de app gedownload. Dat betekent een vertraging, terwijl de app juist gebaat is bij zoveel mogelijk gebruikers. Meldingen van de app hebben geleid tot in totaal bijna 190.000 test-afspraken en ruim 14.000 daarvan waren positief.

Ook werd benadrukt vanuit de GGD dat als iemand gevaccineerd is en via de CoronaMelder een melding krijgt, het alsnog belangrijk is om een test te doen.