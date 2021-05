Dronten pakt 'studentikoze hobby' verkeersbordendiefstal aan

Inwoners van Dronten die thuis verkeersborden, wegwijzers, straatnaamborden of andere spullen hebben die van de gemeente zijn, kunnen die straffeloos inleveren. Er zouden in de loop van de jaren nogal veel borden zijn meegenomen, met name door studenten. De gemeente hoopt ze met de actie terug te krijgen.

"Het is een beetje een kwajongensstreek: verkeersborden weghalen en meenemen na een avond in de kroeg. Ze worden gezien als een soort trofeeën", zegt Bart Achtereekte, voorzitter van studentenvereniging USRA, tegen Omroep Flevoland.

De actie is opgezet door de gemeente, in samenwerking met de Aeres Hogeschool en de studentenverenigingen. Het meenemen van verkeersborden door studenten gebeurt op veel plekken in het land en is ook niet iets van de laatste tijd. Nu is in Dronten toch besloten dat er iets moet veranderen.

Paar honderd euro

Achtereekte: "In gesprekken die we hadden met de gemeente werd benoemd dat er de laatste tijd wat meer borden waren ontvreemd. De gemeente maakt zich daar zorgen over, begrijpelijk."

De gemeente baalt onder meer van de diefstallen omdat de borden vrij kostbaar zijn. Volgens een woordvoerder kost een bord, inclusief het plaatsen, een paar honderd euro. "Het is een leuk studentikoos iets, maar het kost de gemeente erg veel geld."