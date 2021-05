Ook tweede slachtoffer woningbrand Hilversum overleden

Ook het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum van afgelopen vrijdag is overleden. Het gaat om een 49-jarige man, meldt de politie. Eerder kwam al een 48-jarige vrouw om het leven.

De twee werden vrijdagochtend vroeg zwaargewond aangetroffen in het pand en naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw bezweek enkele uren later aan haar verwondingen.

De oorzaak van de uitslaande brand is nog niet opgehelderd. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

NH Nieuws meldt dat buurtbewoners denken dat de brand iets te maken heeft met een incident van vorige week. Er werd toen een steen door de ruit gegooid van de woning, waarop aangifte werd gedaan.