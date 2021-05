Honderden boetes, tien mensen opgepakt bij urenlange controle metro Rotterdam

Bij een controle op een aantal metrostations in Rotterdam zijn gisteravond honderden boetes uitgedeeld. Ook heeft de politie tien mensen opgepakt.

Veruit de meeste boetes, meer dan honderd, waren er voor zwartrijden en het niet dragen van een mondkapje. Eén man of vrouw kreeg een boete voor wildplassen in de metro. Onder de tien mensen die werden opgepakt was er een die nog een celstraf van twee weken moet uitzitten.

Een ander had een boete van bijna 5500 euro openstaan, meldt Rijnmond. Een 17-jarige jongen werd in de boeien geslagen omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. Hij werd weer vrijgelaten toen zijn moeder zijn paspoort kwam brengen.

Elke passagier gecontroleerd

De controle was een samenwerking van de politie en het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. In totaal zetten die gisteravond zestig agenten en boa's in, zowel op de stations van de Oost-West-lijn als in de metrotreinen zelf. Tussen 17.00 en middernacht werd elke passagier gecontroleerd. Voor de coördinatie zette de politie ook een helikopter in.

Het is geen toeval dat juist deze metrolijn zo streng werd gecontroleerd. De afgelopen tijd klagen gebruikers over jongerenoverlast in en rondom de stations, zoals Capelsebrug.