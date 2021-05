Deel hijskraan gevallen in Etten-Leur, geen gewonden

Op een bouwplaats in Etten-Leur is vanochtend het bovenste deel van een bouwkraan naar beneden gekukeld. Er kwamen wat brokstukken op straat terecht en er ontstond een gat in het wegdek. De schade viel mee doordat de kraan op de bouwplaats zelf terechtkwam. Er vielen geen gewonden.

Toch zit de schrik er bij een aantal buurtbewoners goed in. "Gisteravond zeiden mijn vriendin en ik nog tegen elkaar: die kraan ziet er niet zo lekker uit", vertelt buurtbewoner Tim bij Omroep Brabant. "Als dat ding valt, hebben we een probleem."

Waardoor het bovenstuk van de hijskraan naar beneden kon komen, wordt onderzocht. Duidelijk is dat de weersomstandigheden er niets mee te maken hebben: er stond vanochtend geen wind. De bouwer van de kraan zegt bij Omroep Brabant dat mogelijk iets is misgegaan met 'de hydrauliek van de rem'. "Vervolgens is het bovenstuk van de kraan heel langzaam gaan zakken. Dit hoort niet te kunnen, want dan horen allerlei beveiligingen aan te gaan, maar dat is niet gebeurd."

Beetje oude meuk

Buurtbewoner Tim, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden, had al eerder zijn twijfels. "Ik werk zelf bij de Rotterdamse haven, in de autoverhuur. Ik breng heel veel huurauto's rond voor kraanmachinisten die hun kraan op locatie laten staan en met de huurauto naar huis gaan. Ik weet een beetje hoe een nette kraan eruit ziet. Mijn vriendin en ik vonden deze een beetje oude meuk. Dat zeiden we gisteren nog tegen elkaar. De bouwvakkers lieten de kraan 's avonds omhoog staan en dat vonden mijn vriendin en ik er al niet zo fijn uit zien, midden in een woonwijk."