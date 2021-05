Cocaïnelab opgerold in Rotterdam na EncroChat-onderzoek: 9 arrestaties

De Nederlandse politie heeft in samenwerking met de Franse gendarmerie een groot laboratorium voor de productie van cocaïne opgerold in Rotterdam. Ook werd er meer dan 3,4 miljoen in contant geld in beslag genomen en zijn er negen arrestaties verricht.

De politie kwam het productielab op het spoor door versleutelde berichten van de berichtendienst EncroChat te kraken, meldt Europol. Tachtig Nederlandse politieagenten, vergezeld door arrestatieteams en politiehonden deden woensdag invallen op verschillende adressen in Rotterdam en Den Haag.

De politie trof het drugslaboratorium aan in een gebouw waarin ook een autogarage zat. In die garage werden auto's voorzien van geheime compartimenten om drugs door Europa mee te vervoeren. In totaal zijn zeven van die aangepaste auto's in beslag genomen, naast een voertuig met een waarde van 110.000 euro.

Franse actie

Volgens Interpol werden het drugslaboratorium en de garage gerund door een criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalige handel in cocaïne in Europa.

De operatie in Nederland volgt op een eerdere actie van de Franse gendarmerie op 31 maart. Die leidde tot de arrestatie van acht leden uit dezelfde criminele groep. Ook werd in de buurt van Marseille voor 5 miljoen euro aan cocaïne, 3 miljoen aan hasj en 3,4 miljoen in contant geld in beslag genomen. Verder onderzoek leidde naar het laboratorium in Nederland.