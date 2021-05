Volgend jaar helmplicht voor snorfietsers

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle snorfietsers een helm dragen. Die verplichting moet het aantal doden en gewonden in het verkeer omlaag brengen, schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Momenteel is het dragen van een helm alleen een advies voor bestuurders van snorfietsen, te herkennen aan het blauwe kentekennummer. In 2018 pleitte een groep van artsen om hier een verplichting van te maken. Het pleidooi werd toen gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Snorfietsers mogen niet harder rijden dan 25 kilometer per uur. Voor bromfietsers, die harder mogen rijden en een gele kentekenplaat hebben, was een helm dragen al verplicht.

Pedelec-helm

Het is mogelijk dat snorfietsers een speed-pedelec-helm mogen dragen. Dat is een iets lichtere helm die geschikt is voor elektrische fietsen die snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen halen. Op verzoek van het ministerie zoekt onderzoeksbureau TNO uit of dit alternatief haalbaar en wenselijk is.

Verschillende partijen en snorfietseigenaren hadden aangegeven een motorfietshelm te zwaar en te weinig ventilerend te vinden voor sommige soorten snorfietsen. Het is onduidelijk wanneer TNO met de onderzoeksresultaten komt.