Nog geen aandeelhoudersrevolutie bij oliebedrijf Total over klimaat

Het ene na het andere olie- en gasbedrijf werd afgelopen twee weken gedwongen zijn aanpak voor het verminderen van broeikasgassen aan te scherpen. Niet alleen door de rechter, zoals Shell, maar ook door aandeelhouders. Vandaag dreigde hetzelfde voor het Franse oliebedrijf Total, maar daar bleef tijdens de vergadering de grote druk door aandeelhouders uit.

Het bedrijf, een van de grootste private olie- en gasbedrijven in de wereld, presenteerde in de vergadering zijn eigen klimaatplan. Volgens critici gaat het niet ver genoeg: er loopt in Frankrijk al een rechtszaak tegen Total. Ruim 92 procent van de aandeelhouders stemde er desondanks mee in.

Plan van Total

Met het eigen klimaatplan wil het bedrijf duidelijk maken hoe het stappen zet om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. Dat einddoel is in lijn met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Maar over de weg ernaartoe bestaat discussie. Het Parijsakkoord schrijft bijvoorbeeld voor dat de uitstoot in 2030 al 45 procent minder moet zijn dan in 2019. Total heeft een ander tempo voor ogen en wil de gemiddelde uitstoot van de producten die het verkoopt in 2030 met 20 procent hebben verminderd ten opzichte van 2015.

"Met dat soort beloftes gaan we het klimaatakkoord niet halen", zegt Mark van Baal van de activistische beleggersorganisatie Follow This.