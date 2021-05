Talpa verkoopt persbureau ANP aan investeerder Chris Oomen

Persbureau ANP komt in handen van investeerder Chris Oomen. Talpa Network van John de Mol, dat het ANP in 2018 kocht, doet er na drie jaar afstand van. Talpa verkoopt het persbureau omdat het "niet langer past als een van de kernonderdelen binnen het netwerk".

De partijen hebben niet bekendgemaakt hoeveel Oomen voor het ANP betaalt.

Het ANP is met 250 medewerkers het grootste Nederlandse persbureau. Het levert nieuws aan afnemers als RTL Nederland, de NOS, De Telegraaf, de Volkskrant, het AD, NRC en regionale dagbladen.

Eigen nieuwsvoorziening kwam niet

Talpa Network, waartoe onder meer SBS6, Veronica, Radio 538, Sky Radio en Net 5 horen, kocht het ANP in 2018 met de bedoeling een eigen nieuwsdienst op te zetten voor radio, tv en online. Er werden ook tientallen journalisten aangenomen. Bij de andere afnemers van het ANP leidde dat tot zorgen, omdat het ANP in handen kwam van een concurrent.

Maar de plannen voor een eigen Talpa-nieuwsvoorziening kwamen nooit van de grond. Vorig jaar meldde het bedrijf dat er voorlopig geen geld mee te verdienen zou zijn. Zo'n 300 van de 1500 medewerkers van Talpa Network verloren hun baan.

Chris Oomen (1949), de nieuwe eigenaar van het ANP, was jarenlang bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW. Hij verdiende zijn vermogen met de derivatenhandel. Zijn vermogen wordt door Quote geschat op 800 miljoen euro. Een deel van dat geld belegt hij in maatschappelijke doelen.

'ANP is maatschappelijk erfgoed'

Oomen noemt het ANP "onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed". Het persbureau, dat in 1934 werd opgericht, voorziet ons land, aldus Oomen, "van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke taak."

Hij wijst erop dat het ANP financieel gezond is en een groeistrategie heeft. Hij is daarom van plan "voor de lange termijn" eigenaar te blijven.

ANP-directeur Martijn Bennis en hoofdredacteur Freek Staps zijn blij met de nieuwe eigenaar en ook de ondernemingsraad en de redactieraad stemmen in met de overname.

Staps zegt erover: "Chris Oomen heeft zich uitgesproken voor onze kernwaarden en de journalistieke onafhankelijkheid die onze afnemers en heel Nederland van ons verwachten. Hij onderschrijft onze maatschappelijke rol en waarborgt de redactiestatuten. Hiermee ontstaat een degelijke basis voor ons werk dat gediend is bij kalmte en stabiliteit".