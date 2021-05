Voortvluchtige Nieuw-Zeelander regelt helikopter om zichzelf aan te geven

Een Nieuw-Zeelandse man die al vijf weken op de vlucht was voor de politie heeft een helikopter gehuurd om hem in de wildernis op te pikken zodat hij zichzelf kon aangeven. Tegen de lokale krant Otago Daily Times zei hij dat hij zich in "the middle of nowhere" in de buurt van Waianakarua had verstopt.

"Oh man, het was echt heel leuk. Ik heb veel yoga gedaan. Je kan het niet echt zien aan mijn lichaam, maar het was best leuk", zei hij bij de ingang van het politiebureau van Dunedin, in het zuiden van het land.

De 32-jarige James Bryant was voorwaardelijk vrij, maar werd gezocht voor onder andere mishandeling en wapenbezit. De politie had gewaarschuwd hem niet te benaderen, omdat hij mogelijk gevaarlijk was. Die waarschuwing leidde er volgens Bryant uiteindelijk toe dat hij besloot om zich maar aan te geven.

Oesters en champagne

"Ik denk dat hij films heeft gezien waarin de politie tevoorschijn komt met wapens en dat soort dingen", aldus oud-gevangene Arthur Taylor, die tegenwoordig gedetineerden bijstaat. Taylor heeft op Bryants verzoek met de politie geregeld dat hij vreedzaam opgepakt zou worden.

Onderweg naar het politiebureau hebben ze samen champagne gedronken en oesters gegeten. "Mijn eerste goede maaltijd in weken", noemde Bryant het.

Bij het politiebureau aangekomen benadrukte Bryant dat hij zelf opdraait voor de kosten van de helikopter. "Ik heb geen geld van de belastingbetaler op laten gaan aan dit zaakje."