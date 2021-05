Chimpansee van bedreigde soort geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is deze week een chimpansee geboren. Het gaat om een West-Afrikaanse chimpansee, een bedreigde soort.

Het is het eerste jong van het jaar. Onduidelijk is nog of het een vrouwtje of een mannetje is.

Ook is nog onbekend wie de vader is. "We hebben meerdere vruchtbare mannen in onze groep en de vrouwen paren ook met verschillende mannetjes", zegt hoofd dierverzorging Kris Jansen tegen Omroep Brabant. Met een dna-test zal het vaderschap worden vastgesteld

Vierde jong

Voor moeder Lenny is het haar vierde jong. "Haar dochter Lily zit nog bij haar in de groep. Dus het is voor haar een mooie kans om te leren hoe ze om moet gaan met een kleintje, zodat ze zich kan voorbereiden op een zwangerschap", zegt de verzorger.

Jonge chimpansees zijn te herkennen aan een wit plukje haar net boven hun billen. Zolang ze het plukje hebben, mogen de jongen bijna alles. Na een jaar of vier verdwijnt het en vanaf dan moeten de jongen zich aan de regels van de groep houden.

De West-Afrikaanse chimpansee komt in de natuur voor in de regenwouden van Centraal- en West-Afrika. Hij wordt beschouwd als de nauwste nog levende verwante van de mens.