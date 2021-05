Arrestatie in zaak Amsterdamse vergismoord dj Latumahina

In de Spaanse stad Marbella is een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de vergismoord op Djordy Latumahina. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De dj werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte zwaargewond. In de zaak werden al zeven mensen opgepakt. Vier van hen zijn inmiddels door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen tot dertig jaar.

Moord uitgelokt

De 40-jarige man die deze week in Marbella is opgepakt wordt ervan verdacht de moord in 2016 mede te hebben uitgelokt. De politie wil daar inhoudelijk niets over zeggen, maar zegt dat het om uitlokking gaat wanneer andere mensen worden aangezet tot het plegen van een delict.

De verdachte werd op straat in Marbella in de boeien geslagen. Hij kwam in beeld door informatie uit gekraakte pgp-telefoons. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen voor een moordaanslag in Berlijn in 2015 en deelname aan een criminele organisatie.