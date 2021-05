Inspectie: risico's tramschutter Gökmen T. vooraf niet zo klein mogelijk gemaakt

De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gökmen T., de man die in maart 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Hij schoot daar vier mensen dood en verwondde meerdere mensen.

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport, dat eerder vandaag is gepresenteerd aan nabestaanden van slachtoffers en overlevenden van de aanslag. De inspectie stelt dat de organisaties de problematiek van T. niet genoeg met elkaar hebben besproken en aangepakt.

Zo wisten alle partijen een ander deel van de problematiek van T., die onder meer was veroordeeld voor vuurwapenbezit, bekend stond als criminele veelpleger en radicaal gedrag vertoonde in de gevangenis.

Radicaal en agressief gedrag

Maar de instanties gaven hun informatie slechts beperkt door, zegt de inspectie, waardoor er geen compleet beeld was. De gemeente Utrecht en de reclassering, die verantwoordelijk waren voor de terugkeer van T. na zijn celstraf, wisten helemaal niet van de problematiek af.

Zo werd informatie over het gedrag van T. niet of nauwelijks gedeeld. In een evaluatierapport van een gevangenis waarin T. begin januari 2019 in de cel zat, werd zijn gedrag bestempeld als "nogal extremistisch". Zo mocht een gedetineerde in de cel van hem niet in een korte broek lopen of tv kijken. T. stond bekend als 'lastige gedetineerde', maar zijn gedrag werd niet in verband gebracht met radicalisering.

Bovendien gaf T. in februari 2019 een gevangenismedewerker een kopstoot, en ruim twee jaar eerder werd hij bestempeld als "een gevaarlijk persoon" door een geestelijk verzorger, die zei zich "zeer bedreigd" te voelen. De informatie over het gedrag van T. was echter niet bekend bij zowel het OM als het hof, waardoor T. op 1 maart 2019 op voorwaarden werd vrijgelaten.

"Doorgeven van de informatie had het beeld van zijn vele problemen en de aanpak ervan mogelijk completer gemaakt", zegt de inspectie na het bestuderen van andere evaluaties en eigen onderzoek.

Kijk hier naar een toelichting van de inspecteur-generaal: