Man van 36 overleden in cel Rotterdam na arrestatie

In een cel van het hoofdbureau van de politie in Rotterdam is vanochtend een 36-jarige arrestant overleden. De man was even daarvoor op Rotterdam Centraal aangehouden voor het veroorzaken van overlast. Hij werd in zijn cel onwel en overleed daar, zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Agenten hebben nog eerste hulp verleend, maar dat was tevergeefs. De rijksrecherche onderzoekt de zaak. Er wordt onder meer sectie verricht op het lichaam en er wordt toxicologisch onderzoek gedaan, om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak.

Het OM laat weten verder niets over de zaak te kunnen zeggen, vanwege het lopende onderzoek.