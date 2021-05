Excuses minister Bijleveld voor informatieverzameling burgers door defensie

"Het kan in bepaalde gevallen best gerechtvaardigd zijn om mensen in de gaten te houden. Daarom zijn daar ook speciale diensten voor en is er wetgeving en toezicht", zegt FvD-Kamerlid Van Meijeren. "Maar hier werden alleen mensen bespioneerd met een andere mening dan de overheidspropaganda."

Bijleveld bestrijdt dat het om spioneren ging. De minister vroeg begrip voor het feit dat defensie gewend is informatie te verzamelen over dreigingen die operaties in gevaar kunnen brengen. Zij noemt dat 'beeldopbouw'. "In dit geval ging het bijvoorbeeld om het 'debunken' van valse informatie over de coronapandemie", zei zij. "Maar het had zo niet gemogen."

Vijand

SP-Kamerlid Leijten en D66-Kamerlid Belhaj vinden dat Bijleveld niet genoeg informatie naar de Kamer heeft gestuurd over hoe de besluitvorming over deze operatie is gelopen. Zij zijn bang dat als dit niet duidelijk wordt, het een volgende keer weer kan gebeuren.

"Het leger is ingezet alsof de eigen bevolking de vijand is, maar wie is hier nu eigenlijk de vijand?", zei Leijten.

De Kamer diende verschillende moties in waarin wordt uitgesproken dat dit nooit meer mag gebeuren. Daar is Bijleveld het mee eens. Ook moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar de gang van zaken. Een onderzoek van defensie zelf loopt al.