Opgraven van bommenwerper met bemanning in kop van Noord-Holland begonnen

In Nieuwe Niedorp in Noord-Holland is begonnen met het opgraven van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.

Het vliegtuig werd in de nacht van 22 op 23 juni 1941 uit de lucht geschoten door een Duitse nachtjager, toen het terugvloog naar Engeland na een bombardement op Bremen. Het gaat om een Vickers Wellington van de Britse Royal Air Force (RAF). Er waren zes Tsjechische bemanningsleden aan boord.

"Het toestel is hier in de Kostverlorenpolder de bodem ingegaan", weet majoor Bart Aalberts van de Luchtmacht. Hij is projectleider van de berging. "We hebben veel overleg gehad met de eigenaren van het terrein en via detectie hebben we uiteraard gekeken of het vliegtuig hier ook ligt."

Sinds deze week is een graafmachine bezig om voorzichtig de eerste lagen grond weg te schrapen. De zoektocht moet duidelijkheid geven over de vijf bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen. Waarschijnlijk liggen hun stoffelijke resten nog in het toestel.