WhatsApp klaagt Indiase overheid aan: nieuwe wetgeving ondermijnt privacy

Extreem belangrijke markt

"Ik denk dat de Indiase overheid niet makkelijk zal toegeven", zegt correspondent Aletta Andre. "De regering ziet geen probleem voor de privacy." Tegelijkertijd wijst ze erop dat voor Amerikaanse techbedrijven de Indiase markt extreem belangrijk is. "Die zullen de platforms niet zomaar op willen geven. Dit is dan ook best wel een stap van WhatsApp."

Volgens Andre kunnen de nieuwe regels worden gezien als een vorm van intimidatie richting burgers. "Als zij straks kunnen achterhalen van wie een bericht afkomstig is, zullen mensen in besloten groepen mogelijk minder ruimte voelen op vrijuit te spreken."

Ze wijst er ook op dat in het verleden WhatsApp zelf onder vuur heeft gelegen in het land: het werd gebruikt bij de verspreiding van nepnieuws, wat leidde tot lynchpartijen. Sindsdien staan er boven doorgestuurde berichten het label 'Doorgestuurd' zodat mensen beseffen dat de informatie niet afkomstig is van een familielid of vriend.