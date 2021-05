Koolmees: OM onderzoekt radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier Op Links. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees (Integratie) tijdens een debat in de Tweede Kamer gezegd.

Tegen het platform zijn meerdere aangiften gedaan vanwege een stickeractie, waarbij intimiderende stickers werden geplakt op de voordeur van opiniemakers met een linkse signatuur. Op de stickers stond de tekst: "Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links". Koolmees noemde dit intimiderend en normoverschrijdend.

SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat er te weinig aandacht is voor gevaar vanuit extreem-rechtse hoek. Ze wil dat de overheid harder optreedt. Volgens Koolmees is er "langs verschillende wegen" aandacht voor extreem-rechts: dat het OM een onderzoek is begonnen, laat volgens de demissionair minister zien dat er "wel degelijk" wordt gehandeld als zulke intimidatie zich voordoet. Ook wordt het platform genoemd in het dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Eerder werd het Twitteraccount Vizier op Links opgeschort vanwege het overtreden van de Twitter-regels. Het platform werd in juni 2020 opgezet. Via de website worden regelmatig persoonlijke gegevens gedeeld van wetenschappers, activisten, opiniemakers en politici die als links worden gezien.