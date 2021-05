Groep VVD-leden in motie: Kamerfractie moet kritischer

Een groep VVD-leden is niet tevreden over het opereren van de eigen fractie in de Tweede Kamer. Ze vinden dat de Kamerleden veel te veel onder druk worden gezet om het regeringsbeleid te volgens, terwijl ze juist kritisch zouden moeten zijn op het kabinet.

De hartekreet van de leden, vervat in een motie, wordt zaterdag besproken op het digitale congres van de VVD. De indiener van de motie, Gijs Dröge, zegt in een toelichting dat er wel aanleiding is om te betwijfelen of de Kamerfractie wel genoeg ruimte krijgt om kritisch te zijn. Het valt hem op dat VVD-Kamerleden in debatten vaak volgzaam zijn en niet degenen zijn die gevoelige kwesties aankaarten.

"De checks and balances in de partij functioneren onvoldoende", staat in de motie, en "machtspolitiek is niet een correct uitgangspunt voor een liberale partij".

Meer mensen van buitenaf

De nieuwe fractie, die eind maart is geïnstalleerd, bestaat voor een groot deel uit mensen die al heel lang een politieke taak uitoefenen als politiek assistent of medewerker van de Kamerfractie. Kiezers zouden meer vertrouwen in de VVD hebben als er meer onafhankelijke mensen van buitenaf in de fractie zouden zitten, denkt Dröge.

Daarom roept hij de scoutingcommissie van de VVD op om bij de werving van toekomstige Kamerleden "met name te selecteren op kritisch vermogen en niet 'Haagse' achtergrond".

Naast Dröge hebben nog negentien VVD-leden de motie ondertekend. Hij heeft naar eigen zeggen tientallen steunbetuigingen gekregen voor zijn voorstel, waar zaterdag over gestemd gaat worden.