Indonesië dreigt met 'uitroeiing' separatisten op Papoea

De Indonesische regering heeft 400 militairen extra naar Papoea gestuurd, de oostelijke provincie waar spanningen tussen inwoners en Indonesische autoriteiten de afgelopen maanden toenemen. Het elitebataljon, waarvan de manschappen als bijnaam 'Satans troepen' hebben omdat ze vaak in conflicten optreden, is gisteren vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta per schip vertrokken.

Die extra militaire inzet is een reactie op de dood van een hoge Indonesische inlichtingenofficier, enkele weken geleden. Onafhankelijkheidsstrijders hadden officier Gusti Putu Danny Nugraha in een hinderlaag gelokt.

Voor het eerst in tientallen jaren kwam zo'n hoge generaal aan Indonesische zijde om, reden voor de regering om zware tegenmaatregelen te nemen. Jakarta kondigde onder meer aan dat de gewapende groeperingen voortaan als "terroristen" worden gezien. Zo'n maatregel geeft de autoriteiten meer bevoegdheden: verdachten kunnen bijvoorbeeld langer vastgehouden worden zonder formele aanklacht.

Landverraad

De baas van de binnenlandse veiligheidsdienst in Papoea, Paulus Waterpauw, zei vorige week in een interview met persbureau Reuters dat het doel is om degenen achter het geweld "uit te roeien". "Deze operatie gaat door tot we maximaal resultaat bereikt hebben."

Op 9 mei werd de prominente activist Victor Yeimo gearresteerd, hij zit nu vast op verdenking van landverraad vanwege zijn rol bij eerdere protesten in 2019. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) noemde die aanklacht "politiek gemotiveerd" en heeft opgeroepen om Yeimo vrij te laten.