Songfestivalwinnaar Damiano David negatief getest op drugs

De Italiaanse Songfestivalwinnaar Damiano David is negatief getest op drugs. Dat laat de EBU, die het Songfestival organiseerde, weten in een verklaring. De zanger van de band Måneskin liet zich gisteren testen om aan te tonen dat hij geen lijntje cocaïne had gesnoven tijdens het wachten op de uitslag van de puntentelling in de Songfestivalfinale.

David ontkende eerder al dat hij drugs had gebruikt. Op sociale media werd iets anders gesuggereerd, nadat daar beelden van hem waren rondgegaan. Op die beelden lijkt een ander bandlid David te waarschuwen voor een camera, terwijl hij zelf een buigende beweging richting de tafel maakt. David zei dat er gebroken glas onder de tafel lag en dat hij de scherven aan het opruimen was.