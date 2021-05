Mei is nat en koud; maar doe er voor de natuur nog maar een paar maandjes bij

Kampeerders, zonaanbidders, terrasgenieters en horeca zullen er niet blij mee zijn: een koud en nat Pinksteren. Al de hele maand is het een stuk natter dan normaal. Afgelopen woensdag, 19 mei, was er al net zoveel regen gevallen als normaal in de hele maand. En de verwachting is dat het tot en met donderdag regenachtig blijft.

Voor de natuur is het koele en natte weer juist een kans om te herstellen van de afgelopen drie jaar, die extreem droog waren. Ook het grondwaterpeil is vrijwel overal in Nederland weer op normaal niveau. Maar, waarschuwen natuurbeheerders, één nat voorjaar is nog lang niet genoeg. Het kost een paar jaar voordat de natuur helemaal hersteld is. En sommige natuurschade is niet meer te herstellen.